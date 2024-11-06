

Прошел год со дня убийства Тамаза Гинтури

06.11.2024 12:34





Прошел год со дня убийства Тамаза Гинтури российскими оккупационными силами у села Кирбали. Родные заявляют о том, что виновные в гибели гражданина Грузии до сих пор остаются безнаказанными.



«Наше правительство не обращает на нас никакого внимания. Они не расследуют дело моего брата. Кто его убил, почему, кто они. Они не хотят, чтобы это расследовали, они не хотят, чтобы наше правительство ненавидело русский народ.



Как заявил господин Иванишвили, мы должны извиниться перед россиянами. Нам нечего извиняться. Готовится иск, который будет отправлено в Страсбургский суд», — заявил брат Тамаза — Гиви Гинтури.



Европарламент осудил убийство Тамаза Гинтури российскими оккупационными силами 6 ноября у села Кирбали принятием резолюции. Документ, инициатором которой является евродепутат Анна Фотыга, поддержали 495 членов Европарламента.



Напомним, Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в окрестностях села Кирбали Горийского муниципалитета 6 ноября (2023 года) был убит один гражданин Грузии Тамаз Гинтури, еще один, Леван Дотиашвили, был задержан российскими оккупационными силами.



МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям 109 и 143 УК Грузии, что подразумевает совершение умышленного убийства и незаконное лишение свободы.



Источник: СОВА

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