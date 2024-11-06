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Саакашвили: Я удивлен и обрадован шагом, предпринятым судьей Тетрицкаро
06.11.2024 12:34
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили комментирует решение судьи районного суда Тетрицкаро Владимира Хучуа, согласно которому результаты выборов примерно на 30-ти участках в муниципалитетах Цалка и Тетрицкаро были аннулированы.
«Исходя из моего крайне негативного опыта в суде, я удивлен и обрадован шагом, предпринятым судьей Тетрицкаро Владимиром Хучуа. Спасибо за вашу любовь к Грузии!» — написал в социальной сети Facebook Михаил Саакашвили.
Напомним, что суд Тетрицкаро подтвердил факт нарушения тайны голосования. Судья Владимир Хучуа удовлетворил иск Ассоциации молодых юристов и аннулировал результаты с электронных участков в районах Цалка и Тетрицкаро.
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