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Саакашвили: Я удивлен и обрадован шагом, предпринятым судьей Тетрицкаро


06.11.2024   12:34


Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили комментирует решение судьи районного суда Тетрицкаро Владимира Хучуа, согласно которому результаты выборов примерно на 30-ти участках в муниципалитетах Цалка и Тетрицкаро были аннулированы.

«Исходя из моего крайне негативного опыта в суде, я удивлен и обрадован шагом, предпринятым судьей Тетрицкаро Владимиром Хучуа. Спасибо за вашу любовь к Грузии!» — написал в социальной сети Facebook Михаил Саакашвили.

Напомним, что суд Тетрицкаро подтвердил факт нарушения тайны голосования. Судья Владимир Хучуа удовлетворил иск Ассоциации молодых юристов и аннулировал результаты с электронных участков в районах Цалка и Тетрицкаро.


Источник: СОВА
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