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Правящая партия Грузии приветствовала победу Дональда Трампа на выборах в США
06.11.2024 12:35
Правящая партия Грузии расценила победу Дональда Трампа на президентских выборах в США как торжество «традиционных ценностей».
«Мы очень рады, что мир и традиционные ценности побеждают и в США», — заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе по поводу победы Дональда Трампа.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.
5 ноября 2024 года был основным днем голосования на 60-х выборах президента США, избирают 47-го лидера Соединенных Штатов. Предварительные данные по большинству штатов показали поражение Камиллы Харрис.
Трамп прогнозирует, что получит более 315 голосов выборщиков. Для победы необходимо 270.
Мировые лидеры уже начали поздравлять Трампа с победой. Такие заявления через соцсети распространили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Австрии Карл Нехаммер. Одним из первых Трампа поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
Новости-Грузия
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