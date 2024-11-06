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Президент Грузии поздравила Трампа с победой на президентских выборах в США
06.11.2024 12:35
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Дональда Трампа с избранием на пост президента США.
«Сильные Соединенные Штаты Америки – наш стратегический партнер и друг на протяжении 33 лет – необходимы сейчас больше, чем когда-либо, чтобы поддержать евроатлантическую интеграцию Грузии, укрепить региональную безопасность и стабильность, а также защитить нашу свободу и независимость», – написала она в соцсети X.
С победой на выборах Трампа также поздравили президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сальвадора Найиб Букеле.
Дональд Трамп лидирует во всех семи так называемых колеблющихся штатах, от которых, по мнению аналитиков, зависит победитель президентских выборов.
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