

Президент Зурабишвили поздравила Трампа с победой в президентской гонке в США

06.11.2024 12:46





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет Дональда Трампа с избранием на пост президента США.



Об этом Зурабишвили написала в соцсети.



«Поздравляю с избранием, господин президент. Сильные США, наш стратегический партнер и друг на протяжении 33 лет, сейчас необходимы, как никогда, для поддержки евроатлантической интеграции Грузии, для укрепления региональной безопасности и стабильности, для защиты нашей свободы и независимости», — написала Саломе Зурабишвили.



По предварительным данным, на президентских выборах в США победил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





