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Президент Зурабишвили поздравила Трампа с победой в президентской гонке в США
06.11.2024 12:46
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет Дональда Трампа с избранием на пост президента США.
Об этом Зурабишвили написала в соцсети.
«Поздравляю с избранием, господин президент. Сильные США, наш стратегический партнер и друг на протяжении 33 лет, сейчас необходимы, как никогда, для поддержки евроатлантической интеграции Грузии, для укрепления региональной безопасности и стабильности, для защиты нашей свободы и независимости», — написала Саломе Зурабишвили.
По предварительным данным, на президентских выборах в США победил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.
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