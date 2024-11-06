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Отношения Грузии и США выдержат любые политические выборы — посол
06.11.2024 12:54
Посол США в Грузии Робин Данниган заявила, что независимо от результатов выборов в Грузии и США дружеские отношения между народами двух стран не изменятся.
«Я искренне верю, что независимо от того, что произойдет на выборах в Грузии или на выборах в США, отношения между народами Грузии и США, отношения между нашими компаниями, отношения между нашими университетами, предприятиями, аналитическими центрами, институтами, военными, правоохранительными органами — все эти отношения выдержат любые политические выборы, каким бы ни был их результат в любой стране», — заявил Робин Данниган на предвыборном завтраке, организованном Американской торговой палатой в Courtyard by Marriott в Тбилиси.
По ее словам, партнерство США и Грузии является долгосрочным и преодолеет политические изменения и настроения.
5 ноября в США прошли президентские выборы, на которых лидирует республиканец Дональд Трамп.
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