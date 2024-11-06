

«Грузинская мечта»: «Мы очень рады, что мир и традиционные ценности побеждают и в США»

06.11.2024 13:02





«Мы очень рады, что мир и традиционные ценности побеждают и в США», — заявил исполнительный председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



«Прежде всего, я хотел бы отреагировать на продолжающиеся или уже завершенные выборы в стране нашего стратегического партнера и друга. Мы очень рады, что в США побеждают мир и традиционные ценности, остальное, когда будут официально объявлены результаты, другие наши лидеры также сделают заявления по этому поводу», — сказал Мдинарадзе.



По предварительным данным, на президентских выборах в США победил Дональд Трамп.





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