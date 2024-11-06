

На слушания в Апелляционный суд не впускают граждан и наблюдателей

06.11.2024 13:17





Основательница неправительственной организации Georgian Court Watch Нази Джанезашвили сообщает, что наблюдательные организации и граждане, желающие присутствовать на слушаниях в Апелляционном суде, не допускаются в здание, что противоречит нормам публичности судебных процессов, предусмотренным Конституцией Грузии.



Джанезашвили указывает, что, согласно Конституции Грузии, судебные процессы открыты и публичны, за исключением тех случаев, когда по закону они должны проходить в закрытом формате. Она утверждает, что организация наблюдала около 100 избирательных дел как в предвыборный период, так и после, и ранее подобные ограничения не встречались.



Также на заседаниях намеревались присутствовать оппозиционные политики, но их также не пустили.



Бывшая член Высшего совета юстиции и лидер партии "За народ", одна из лидеров партии «Сильная Грузия» Ана Долидзе напомнила мобилизованным у входа полицейским, что недопуск на судебные заседания является нарушением закона. Она провела параллель с делом Гиргвлиани, когда происходили аналогичные инциденты.



«Я гражданка Грузии, сейчас идут судебные процессы, они являются публичными, следовательно, вы обязаны меня пустить. Вы нарушаете закон, и, надеюсь, это вам прекрасно известно. Разве вы не изменили Конституцию случайно? Может, вы уже в России в 82-м округе? Во времена процессов по делу Гиргвлиани я тоже сюда ходила, и происходило то же самое. Позор вам!» — заявила Долидзе полицейским.



С самого утра у здания суда мобилизованы правоохранители, дежурят представители службы охраны, контролирующие доступ в здание.





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