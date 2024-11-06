

Премьер-министр Грузии поздравил Трампа с избранием президентом США

06.11.2024 13:46





«Поздравляю президента Трампа с решающей победой на выборах», — пишет в социальной сети X премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отмечает глава правительства, лидерство Дональда Трампа будет способствовать глобальному и региональному миру.



«Я поздравляю президента Трампа с его решающей победой на выборах! Уверен, что лидерство Дональда Трампа будет способствовать глобальному и региональному миру и обеспечит перезагрузку отношений США и Грузии», — отмечает премьер-министр.



По предварительным данным, на президентских выборах в США победил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.







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