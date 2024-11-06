

Республиканцы в США вернули контроль над Сенатом

06.11.2024 14:02





Республиканская партия в США в ходе выборов 5 ноября вернула контроль над Сенатом, получив как минимум 51 место, сообщает Associated Press.



Переизбиралась треть сенаторов. По последним данным, республиканцы заняли места демократов, победив в Западной Вирджинии и Огайо. Подсчёт продолжается: в семи штатах результаты пока не объявлены. По прогнозам, у республиканцев есть шансы победить как минимум в трёх или четырёх из них.



Всего в Сенате – верхней палате Конгресса, в которую избираются по два представителя каждого штата, – 100 мест. Каждые два года Сенат обновляется на треть. Последние четыре года палату контролировали демократы.





Также поступают результаты выборов в Палату представителей. Нижняя палата раз в два года обновляется полностью: все 435 мест. Сейчас большинство в ней принадлежит республиканцам – и они намерены его сохранить. На данный момент у них, по подсчётам, 194 кресла, у демократов – 176. Ожидаются результаты ещё по 65 местам. Пока нет определённости относительно того, за кем будет большинство.



На выборах президента США тоже лидирует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Если республиканцы получат контроль над обеими палатами Конгресса, ему будет гораздо легче проводить свою политику.





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