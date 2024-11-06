

В тбилисском горсуде выслушали авторов жалоб о фальсификации выборов

06.11.2024 14:06





Представитель мониторинговой миссии «Мой голос» Лонда Толорая дала показания в Тбилисском городском суде. Правозащитница была вызвана в прокуратуру в рамках «расследования» возможных фальсификаций на парламентских выборах в Грузии:



«Вопросы были о деятельности наблюдательной миссии. Я предоставила им информацию о том, как выборы были сфальсифицированы как в предвыборный период, так и в день самого голосования. То есть я говорила о том, о чем мы говорили, публично и так долго.



Что касается доказательств, то в ЦИК подаются сотни жалоб, доказательства из сотен видео и фотографий. Файл, который размещен на нашем сайте, является подтверждением информации, предоставленной сотнями наблюдателей. Поэтому если будет желание, то очевидно, что мы увидим фальсификацию выборов», — заявила Лонда Толорая.



Сегодня же суд выслушал показания одной из лидеров партии «Гахария за Грузию» Натии Мезвришвили:



«Это фейковое расследование, вы все прекрасно знаете, как оно началось по указанию ЦИК и Иванишвили. Поэтому у меня нет доверия к этому расследованию. Я пришла, чтобы защитить голоса, которые были украдены у граждан Грузии от имени нашей партии.



Конечно, я привела конкретные доказательства. Эти доказательства очень хорошо известны властям. Возможно, до и после этой встречи эти люди начнут масштабную пропаганду, как будто доказательств нет, но я привела именно те доказательства, которыми уже много месяцев делюсь с общественностью, мы все это донесли до наблюдателей и собираемся сделать то же самое здесь», — заявила Мезвришвили еще до начала опроса в суде.



Источник: SOVA

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