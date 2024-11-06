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Тина Хидашели: У членов «Грузинской мечты» нет повода для радости в связи с победой Дональда Трампа
06.11.2024 15:23
Руководитель организации «Гражданская идея» Тина Хидашели считает, что у членов «Грузинской мечты» нет повода для радости в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. В социальной сети Хидашели написала:
«Факты: законы по Грузии в Палате представителей Конгресса были инициированы поддерживающими Трампа конгрессменами.
Сенат является двухпартийным.
Во время первого президентства Трампа госсекретарь был первым американским высокопоставленным чиновником, который публично указал пальцем на премьер-министра Грузии, стоящего рядом с ним на пресс-конференции — не дайте Китаю и России поглотить Грузию. Не отдавайте Анаклия китайцам и русским!
Стратегическое сотрудничество с Китаем, тем более за счет отношений с Америкой — совершенно непроходимая красная линия для администрации Трампа.
Во время первого президентства Трампа мы получили долгожданные джавелины и самую крупную за всю историю военную помощь.
Конгрессмен Джо Уилсон был одним из первых, кто призвал к импичменту Иванишвили, а более преданных последователей у президента Трампа очень мало.
Чему они радуются?» — написала Тина Хидашели.
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