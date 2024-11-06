

Дональд Трамп: Я не собираюсь начинать войны, я собираюсь их заканчивать

06.11.2024 16:14





«Я не собираюсь начинать войны, я собираюсь их заканчивать», — заявил избранный президент США Дональд Трамп в своей благодарственной речи.



По его словам, США уже много лет не вели войн.



«Мы партия здравого смысла. Мы хотим границ, безопасности, чтобы все было хорошо и безопасно. Мы хотим хорошего образования, сильных и влиятельных Вооруженных сил, в идеале, чтобы нам не пришлось их использовать. Мы уже много лет не вели войн. У нас не было войн, наоборот, мы победили «Исламское государство» в рекордно короткие сроки, но войн у нас не было. Они говорили, что он начнет войну, я не собираюсь начинать войны, я собираюсь их заканчивать», — заявил Дональд Трамп.







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