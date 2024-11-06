|
|
|
Дональд Трамп: Я не собираюсь начинать войны, я собираюсь их заканчивать
06.11.2024 16:14
«Я не собираюсь начинать войны, я собираюсь их заканчивать», — заявил избранный президент США Дональд Трамп в своей благодарственной речи.
По его словам, США уже много лет не вели войн.
«Мы партия здравого смысла. Мы хотим границ, безопасности, чтобы все было хорошо и безопасно. Мы хотим хорошего образования, сильных и влиятельных Вооруженных сил, в идеале, чтобы нам не пришлось их использовать. Мы уже много лет не вели войн. У нас не было войн, наоборот, мы победили «Исламское государство» в рекордно короткие сроки, но войн у нас не было. Они говорили, что он начнет войну, я не собираюсь начинать войны, я собираюсь их заканчивать», — заявил Дональд Трамп.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна