

В Тбилиси проходит акция с требованием аннулировать результаты выборов

06.11.2024 17:22





У здания Апелляционного суда в Тбилиси проходит акция оппозиции, несогласной с официальными результатами парламентских выборов. С утра правоохранители не пропустили в суд нескольких лидеров оппозиции, которые планировали присутствовать на обсуждении избирательных споров.



«Я гражданка Грузии, судебное разбирательство продолжается, разбирательство публичное, поэтому вы должны меня впустить. Вы сейчас нарушаете закон, вы знаете это лучше меня. Вы вдруг поменяли Конституцию и закрыли судебное разбирательство? Вы же не в 82 округе России?» — заявила одна из лидеров «Сильной Грузии» Анна Долидзе.



Основное требование оппозиции остается неизменным – аннулирование спорных результатов голосования, заявляет представитель «Единства — Национального движения» Георгий Вашадзе:



«Мы требуем, чтобы суд признал право на тайну голосования, гарантированное гражданам Конституцией Грузии, которое было полностью нарушено, и аннулировал результаты выборов. Первый прецедент был создан в суде Тетрицкаро. Было подтверждено, что результаты выборов были переписаны. Мы победили, а кто-то пытается украсть эту победу… Протест продолжится без перерыва, он не прекратится, пока мы не отпразднуем окончательную победу, которую дал нам народ».





Лидер «Коалиции за перемены» Ника Мелия призвал граждан присоединиться к протесту:



«В ближайший период половина Тбилиси должна быть заполнена людьми: все площади, все проспекты, включая проспект Руставели. Мы дали друг другу обещание. За этим стоит не только политическая цель, но и человеческое, моральное обязательство не воспитывать собственных детей при правительстве Иванишвили. Потому что это путь деградации, по которому должны идти наши дети, даже их дети. Именно поэтому победившие политические силы должны вернуть победу через вас», — обратился к гражданам Ника Мелия.



Правящая партия «Грузинская мечта», по информации ЦИК, одержала победу на парламентских выборах, набрав почти 54% голосов и получив достаточное количество мест, чтобы остаться у власти. Оппозиционные лидеры утверждают, что результаты были сфальсифицированы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и международные наблюдатели, включая ОБСЕ, также выразили обеспокоенность, отмечая случаи запугивания избирателей, подкупа голосов и другие нарушения, которые свидетельствуют, в частности, о «демократическом регрессе» в стране. На фоне этих обвинений Европейский Союз и США призвали к тщательному расследованию нарушений на выборах.





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