

Ника Мелия: Половина Тбилиси должна быть заполнена людьми

06.11.2024 17:35





«Половина Тбилиси должна быть заполнена людьми, каждая площадь, каждый проспект, включая проспект Руставели. Прежде всего, победу нужно завоевать в сознании, никто не должен терять уверенности», — заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия на акции у Апелляционного суда.



По его словам, главное — это ежедневный труд.



«Что нам нужно делать? Главное — ежедневный, рутинный труд. Я понимаю, что вся Грузия, если не вся, то как минимум половина страны провела ночь, следя за президентскими выборами в США. Несмотря на это, вы пришли сюда. Мы должны делать это каждый день, и победа будет неизбежной. Как мы сейчас слушаем и видим друг друга, так же должны быть уверены, что у Иванишвили останется только один выход — надеяться, что мы замерзнем или устанем. Нет, в ближайшее время половина Тбилиси должна быть заполнена людьми, каждая площадь, каждый проспект, включая проспект Руставели.



Мы дали друг другу обещание, поскольку за этим стоит не только политическая цель, но и человеческий, моральный долг — не растить своих детей при власти Иванишвили, поскольку это путь к деградации, по которому должны будут идти наши дети и их потомки. Поэтому, через вас, мы должны вернуть победу тем политическим силам, которые уже победили. Мы не проиграли, мы победители. Каждый день мы должны говорить это друг другу, но прежде всего, эту битву нужно выиграть в своем сознании. Прежде всего, победу нужно завоевать в сознании. Никто не должен терять уверенности», — заявил Ника Мелия.





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