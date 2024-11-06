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Шольц и Макрон поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
06.11.2024 17:39
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонной беседы рассмотрели вопрос президентских выборов, состоявшихся в США, - указанное заявление со ссылкой на пресс-спикера канцлера Германии Штеффена Хебештрайта распространяет агентство „Франс-пресс“.
„Было согласовано, что по указанному вопросу будет продолжено тесное сотрудничество“, - заявил пресс-спикер канцлера Германии.
Вместе с тем, президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах.
„Поздравляю президента Дональда Трампа. Мы готовы к совместной работе, как делали это 4 года. С верой, уважением и амбицией. Для большего мира и благополучия“, - пишет в социальной сети президент Франции.
Как, в свою очередь, подчеркнул Олаф Шольц, сотрудничество между Германией и США имеет продолжительную историю.
„Поздравляю Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Германия и Соединенные Штаты Америки имеют длительную историю успешного сотрудничества, что содействует благоденствие и свободе стран, находящихся по обе стороны океана. Мы продолжаем это делать для благополучия наших граждан“, - заявил канцлер Германии.
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