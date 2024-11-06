|
|
|
Апелляционный суд не удовлетворил ни одну жалобу «Справедливых выборов»
06.11.2024 18:05
Апелляционный суд не удовлетворил ни одну из трех апелляционных исков партии «Справедливые выборы» (ISFED) и отменил решение Горийского районного суда о пересчете недействительных бюллетеней на 15 избирательных участках.
Данное решение, после трехчасового совещания, приняли судьи Илона Тодуа, Тамар Ониани и Нана Чичилашвили.
Напомним, что 4 ноября Горийский районный суд принял решение о пересчете недействительных бюллетеней.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна