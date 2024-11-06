

Апелляционный суд не удовлетворил ни одну жалобу «Справедливых выборов»

06.11.2024 18:05





Апелляционный суд не удовлетворил ни одну из трех апелляционных исков партии «Справедливые выборы» (ISFED) и отменил решение Горийского районного суда о пересчете недействительных бюллетеней на 15 избирательных участках.



Данное решение, после трехчасового совещания, приняли судьи Илона Тодуа, Тамар Ониани и Нана Чичилашвили.



Напомним, что 4 ноября Горийский районный суд принял решение о пересчете недействительных бюллетеней.





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