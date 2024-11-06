

Бокучава: президент Грузии является единственным независимым государственным институтом в стране

06.11.2024 19:24





Продолжаются консультации между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и представителями политических партий.



Как заявила перед началом встречи председатель «Единства – Национального движения» Тинатин Бокучава, президент Грузии является единственным независимым государственным институтом в стране.



«Мы – партии, состоим в интенсивных консультациях с президентом Грузии, являющимся, когда все остальные институты узурпированы. Пример этого мы, между прочим, увидели сегодня в Тбилисском апелляционном суде, откуда я сейчас пришла, где Дмитрию Гвритишвили не хватило профессионализма и даже внутреннего чувства самостоятельности, добросовестности, чтобы удовлетворить ходатайство об отводе. Это в очередной раз доказывает, что суд, как и все государственные ведомства, является узурпированным, президент Грузии является единственным независимым государственным институтом в стране, и, соответственно, как с единственным светочем демократии в этой стране, для нас важно проводить интенсивные консультации с ней для того, чтобы совместными усилиями спланировать план действий, в том числе, на несколько последующих недель, в течение которых мы должны вернуть европейское будущее нашей страны», - заявила Бокучава.





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