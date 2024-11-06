

МИД России: Мы будем работать с новой администрацией США, как только она поддержит национальные интересы нашей страны

06.11.2024 19:27





Наши условия остаются неизменными, и они хорошо известны в Вашингтоне, - так министерство иностранных дел РФ отреагировало на результаты президентских выборов в США.



"Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, который после 4-летней паузы возвращается в Белый дом, конечно же, выражает недовольство американских граждан как в отношении результатов администрации Джо Байдена, так и в отношении избирательной кампании Демократической партии США”, - говорится в заявлении МИД РФ.



Также, во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что "в отношении избранного президента США Дональда Трампа, хорошо известного в России, а также в отношении нового состава конгресса этой страны, в котором, по предварительным данным, большинство будет за "республиканцами", не питают никаких иллюзий".



"Россия будет работать с новой администрацией США после того, как она войдет в Белый дом, как только она поддержит национальные интересы нашей страны и будет фокусироваться на достижении всех намеченных целей специальной военной операции в Украине. Наши условия остаются неизменными, и они хорошо известны в Вашингтоне", - говорится в заявлении.





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