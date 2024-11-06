

Друзья Грузии требуют международного расследования предполагаемой фальсификации на выборах

06.11.2024 19:29





Высокопоставленные официальные лица европейских стран, называющие себя «друзьями Грузии», 6 ноября выступили с совместным заявлением и потребовали создания международной комиссии по расследованию нарушений на выборах в Грузии. Они также потребовали санкций против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, официальных лиц и политических лидеров, ответственных за откат демократии в стране.



В заявлении подчеркивается готовность подписавших лиц встать рядом с нациями, поддерживающими ценности демократии, основные свободы и верховенство закона, с грузинским народом и его европейским выбором. Подписанты выражают сожаление в связи «откатом демократии в Грузии в последнее время, включая задействование антиевропейского законодательства, которое ограничивает пространство для независимых организаций гражданского общества и права человека».



Подписанты выразили «глубокую обеспокоенность» выборами в Грузии, которые, по мнению международных наблюдателей, характеризовались «беспрецедентным количеством инцидентов и системных нарушений». Отмечая, что «справедливость выборов и соблюдение верховенства закона» являются неотъемлемой частью европейских ценностей, которым «Грузия, как страна-кандидат в члены ЕС, должна продемонстрировать свою приверженность», подписанты требуют, чтобы:



все обвинения в манипулировании выборами (в том числе в предвыборный период), особенно в связи с запугиванием избирателей и подкупа голосов, были прозрачно расследованы;



поскольку обвинения очень серьезны, только независимое международное расследование может расследовать эти выборы и все нарушения, наблюдавшиеся в предвыборный период и во время выборов;



сделать протоколы голосования доступными и прозрачными, чтобы каждый избиратель мог проверить достоверность информации о факте, времени и месте его голосования;



отменить законодательство, которое подрывает основные права и свободы граждан и организаций Грузии и противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС.



Подписанты также призывают ЕС и трансатлантических союзников «ввести санкции против грузинских официальных лиц и политических лидеров, в том числе Бидзины Иванишвили, которые несут ответственность за нарушения избирательного процесса во время избирательного цикла, включая использование государственных институтов и административного ресурса». Они также требуют, чтобы ЕС заморозил все проекты помощи и сотрудничества с государственными и публичными институтами, за исключением помощи, направленной на поддержку гражданского общества и создание структур верховенства закона.



В заявлении подчеркивается, что международные партнеры Грузии должны увеличить финансовую поддержку грузинского гражданского общества и независимых СМИ на основе уважения демократии и верховенства закона. Кроме того, подписанты отмечают важность визовой либерализации для грузинской молодежи, однако призывают Еврокомиссию и Совет Евросоюза пересмотреть визовый режим и не исключать возможность его полной приостановки в случае невыполнения вышеуказанных условий.



«Мы по-прежнему продолжим поддерживать грузинский народ и его европейский выбор. Мы также продолжим непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении.



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