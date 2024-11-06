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Лидеры оппозиции обсудили с президентом Грузии текущие события
06.11.2024 20:37
Лидеры оппозиционных политических объединений, преодолевших проходной барьер на парламентских выборах Грузии, встретились с президентом.
Оппоненты властей обсудили с Саломе Зурабишвили текущие события в стране, сообщил журналистам по завершении встречи один из лидеров коалиции «За перемены» Ника Гварамия:
Мы поговорили о том, что происходит в стране, какими мы видим оппозиционные партии и каковы наши планы. Эти планы не изменились.
По словам Гварамия, оппозиция продолжает борьбу за аннулирование результатов выборов, которые не отражают волю грузинского народа.
Мы не говорили о том, нравится президенту протестное движение или нет. Президент является гарантом конституционных прав, у неё тоже есть эта обязанность, поэтому, когда люди пользуются правом, предоставленным Конституцией, я не думаю, что президенту это не нравится — заявил Ника Гварамия.
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