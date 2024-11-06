

Депутаты парламентов стран Европы и европарламентарии распространили совместное заявление по Грузии

06.11.2024 20:38





Председатели комитетов по иностранным делам парламентов стран Европы, депутаты и европарламентарии распространили совместное заявление по Грузии.



В заявлении подписанты выражают сожаление в связи "с откатом Грузии от демократии в последнее время".



В документе речь идет о парламентских выборах, состоявшихся в Грузии 26 октября, и выражена обеспокоенность в связи с тем, что парламентские выборы в Грузии прошли "при беспрецедентном количестве инцидентов и систематических нарушений".



В заявление подчеркивается необходимость независимого международного расследования.



“Мы заявляем о непоколебимой солидарности с народами, верными ценностям демократии, фундаментальных прав и верховенства закона.



Мы заявляем о твердой поддержке грузинского народа и его европейского выбора.



С большим сожалением отмечаем откат от демократии в Грузии в последнее время, в том числе вступление в силу антиевропейского законодательства, ограничивающего пространство для независимого гражданского общества и прав человека.



Повторяем глубокую обеспокоенность в связи с тем фактом, что парламентские выборы в Грузии 26 октября состоялись при беспрецедентном количестве инцидентов и систематических нарушений, отмеченных международными наблюдателями.



В связи с тем, что находящиеся в нашем распоряжении обвинения являются настолько серьезными, что только независимое международное расследование может изучить и исследовать все нарушения, зафиксированные в предвыборный период и день голосования.



Протоколы голосования должны быть доступны и публично прозрачными, чтобы каждый избиратель смог убедиться в том, что информация о факте голосования, его времени и месте соответствует действительности.



Должно быть отозвано законодательство, подрывающее фундаментальные права и свободы граждан и организаций и противоречащее ценностям и принципам, на которых основан Евросоюз", - говорится в заявлении.



Вместе с тем, подписанты призывают Евросоюз ввести санкции против грузинских официальных лиц, в том числе Бидзины Иванишвили, - тех, "кто несет ответственность за нарушения избирательного процесса".



"Требуем заморозить все финансирование от Евросоюза, использующееся для помощи и проектов сотрудничества с государственными и светскими институтами, за исключением тех, что вовлечены в формирование структур гражданского общества и верховенства закона.



Мы знаем, насколько важным является визовая свобода, особенно для молодежи. Призываем Европейскую комиссию и Евросовет пересмотреть либерализацию визового режима Грузии, исключая возможность его полной остановки, если не будет удовлетворено вышеупомянутое [условия].



Мы продолжаем поддерживать грузинский народ и его европейский выбор, также независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах," – говорится в заявлении, подписанном 30 участниками.





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