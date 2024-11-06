

Президент: «Европа единогласно заявляет, что должна взять в свои руки больше ответственности. Первый вызов - Грузия»

06.11.2024 20:43





По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, Европа должна проводить „четкую и жесткую политику“.



По словам президента, первым вызовом является именно Грузия.



“Вся Европа единогласно заявляет, что должна взять в свои руки больше ответственности. Первый вызов – Грузия: Европа должна проводить четкую и жесткую политику и не должна принимать вызовы по отношению к демократии, поддерживаемые Россией”, - пишет Зурабишвили.





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