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Харрис поздравила Трампа с победой
06.11.2024 23:45
Вице-президент США Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах президента.
Об этом представители Харрис сообщили многочисленным американским СМИ, в частности NBC News и AP, пишет "Европейская правда".
Отмечается, что демократ позвонила Трампу, "чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года".
Представитель Харрис добавил, что в телефонном разговоре с республиканцем обсуждалась "важность мирной передачи власти и президентства для всех американцев".
Камала Харрис, как ожидается, вечером в среду обратится к сторонникам.
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