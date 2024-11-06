

Харрис поздравила Трампа с победой

06.11.2024 23:45





Вице-президент США Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах президента.



Об этом представители Харрис сообщили многочисленным американским СМИ, в частности NBC News и AP, пишет "Европейская правда".



Отмечается, что демократ позвонила Трампу, "чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года".



Представитель Харрис добавил, что в телефонном разговоре с республиканцем обсуждалась "важность мирной передачи власти и президентства для всех американцев".



Камала Харрис, как ожидается, вечером в среду обратится к сторонникам.





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