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На неформальной встрече Европейского совета обсудят ситуацию в Грузии - Шарль Мишель


07.11.2024   11:24


На неформальной встрече Европейского совета европейские лидеры обсудят ситуацию в Грузии после выборов, - об этом говорится в пригласительном письме президента Европейского совета Шарля Мишеля, которое он направил лидерам государств -членов ЕС.

«Мы также обсудим ситуацию в Грузии после выборов и дальнейший путь», - говорится в письме Шарля Мишеля.

На неформальной встрече Европейского совета, которая пройдет в Будапеште завтра, 8 ноября, лидеры обсудят трансатлантические отношения и поддержку ООН.

«Наши отношения с США очень важны, и мы готовы их углублять. В соответствии со стратегической повесткой дня мы должны продолжать реализовывать наши приоритеты, активно работать для построения сильной и суверенной Европы», - отмечает Шарль Мишель.

Также сегодня в Будапеште пройдет саммит Европейского политического сообщества, в котором примут участие 47 государств, в том числе Грузия.

На саммите Европейского политического сообщества главы государств и правительств обсудят вызовы европейской безопасности, агрессивную войну России против Украины, эскалацию на Ближнем Востоке, вопросы нелегальной миграции и глобальной торговли.


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