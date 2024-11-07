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В Апелляционном суде продолжается рассмотрение исков, связанных с нарушением тайны голосования на выборах
07.11.2024 11:26
В Апелляционном суде продолжается рассмотрение исков, связанных с нарушением тайны голоса во время парламентских выборов.
Как пишет в соцсети глава АМЮГ Нона Курдованидзе, суд пока не перешел на этап изучения доказательств.
«Судебный процесс продолжается. Мы еще не перешли на этап изучения доказательств», - написала Курдованидзе.
Для справки, вчера в Апелляционном суде началось рассмотрение исков, связанных с нарушением тайны голосования.
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