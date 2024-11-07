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Апелляционный суд Кутаиси не удовлетворил требование АМЮГ о нарушении тайны голосования на выборах
07.11.2024 11:30
Судейская коллегия Апелляционного суда Кутаиси не удовлетворила иски неправительственных организаций.
О решении сообщил глава коллегии.
В частности, коллегия признала недопустимой отмену результатов в округах в масштабе Западной Грузии, ответственность членов комиссии и оставила без изменения решения городского и районного судов.
В апелляционном суде в течение двух дней рассматривались в сумме 20 исков АМЮГ и коалиции «Мой голос».
«Апелляционный суд Кутаиси не удовлетворил требование АМЮГ, которое касалось массового нарушения тайны голосования на выборах. Несмотря на представленные доказательства, суд не защитил конституционные права избирателей», - говорится в заявлении, которое распространяет АМЮГ.
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