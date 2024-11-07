

Маргвелашвили: США поддерживают грузинский народ, который хочет настоящей демократии

07.11.2024 11:35





Какие отношения у Грузии сформируются с Трампом, будет полностью зависеть от того, как мы себя поведем, и насколько мы готовы работать, бороться за наши ценности, - указанное заявление в эфире телепередачи "Палитраньюс" сделал четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Указанным заявлением он прокомментировал президентские выборы в США и победу на них Дональда Трампа.



По его словам, Дональд Трамп является политиком-реалистом и оценивает реальные усилия.



"У меня есть опыт взаимоотношений с адмнистрациями Трампа и Обамы, есть опыт взаимоотношений с Джо Байденом, и хочу вам сказать, что Дональд Трамп, исходя из своей биографии, исходя из своих действий в политике, является политиком-реалистом. Конечно, отношение к Грузии является двухпартийным, и эта двухпартийная линия будет сохранена, но если говорить лично о президенте Трампе, который, не знаю, насколько активно займется вопросом Грузии, хотя в сегодняшнем контексте это важные вопросы, исходя из окружения России. Какие отношения у Грузии сформируются с Трампом, будет полностью зависеть от того, как мы себя поведем, и насколько мы готовы работать, бороться за наши ценности. Он политик-реалист, которые смотрит на реальные процессы, а не на "фейк-процессы". Если мы будем на высоте, будем в его повестке дня.



Будет ли это драматическим, на это могу сказать, что нет, так как поддержка Грузия, несмотря на то, республиканец или демократ займет овальный кабинет, является однозначной – это поддержка грузинской демократии, того, что инвестировано в Грузию, дано Грузии и тот большой кредит, данный Грузией Америке, который значительнее всего осуществили наши женщины и мужчины в униформе, те люди, которые сражались в Афганистане, Ираке, кто стоял с американцами, их вклад и их труд, и, к сожалению, и их кровь в этих отношениях неопределимы, так как это действительно важно для американцев.



С этой точки зрения, радикальная смена политики исключена – они поддерживают грузинский народ, грузинскую демократию. В Грузии нет ни нефти, ни бриллиантов. Они поддерживают грузинский народ, который хочет настоящей демократии. Это не изменится, но, если говорить о типаже президента и о том, что для них ценно, по своему опыту могу сказать, что Трамп ценит реальные усилия и реальные темы", - заявил Маргвелашвили.





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