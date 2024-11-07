

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Дональд Туск высказались о Грузии

07.11.2024 12:16





Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск распространили совместное заявление и выразили обеспокоенность текущей политической ситуацией в Грузии, сообщает Reuters.



По данным издания, Макрон, Шольц и Туск, распространившие совместное заявление как члены формата т.н. Веймарского треугольника, заявили, что не смогут поддержать начало переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз, если страна не проведет реформы.



«Если Грузия не изменит свой нынешний курс и не проявит ощутимых усилий в плане реформ, в частности, путем отмены недавно принятого законодательства, которое противоречит европейским ценностям и принципам, мы не сможем поддержать начало переговоров с Грузией о вступлении в ЕС», - отмечается в заявлении.





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