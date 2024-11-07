

Директор ISFED рассказала о манипуляциях на избирательных участках

07.11.2024 14:27





Директор ISFED Нино Долидзе вместе со своей командой провела брифинг в связи с парламентскими выборами 26 октября, где заострила внимание на количестве избирателей по гендерному признаку.



По ее словам, есть избирательные участки, на которых активность мужчин выше количества избирателей-мужчин в списке избирателей, зарегистрированных на участке.



«Наблюдая за количеством избирателей на парламентских выборах 26 октября, мы выявили примечательную тенденцию в связи с гендерным вопросом. Мы обратились в ЦИК и запросили информацию по количеству избирателей среди женщин и мужчин.



Первичный анализ предоставленной информации показал, что на определенных участках количество активности избирателей-женщин и мужчин отклонялось от нормального распределения и содержало исключенные или неестественные характеристики. Например, на 62 избирательных участках количество избирателей-мужчин из зарегистрированных списков было до 80-100%, а женщин - 57%.



Кроме того, на некоторых участках выявлены факты, когда активность избирателей равняется теоретическому показателю, на некоторых участках количество пришедших избирателей-мужчин больше, чем количество мужчин, зарегистрированных в списке на том же участке, что, в случае валидности, указывает на манипуляции на участках.



Также выявлено, что на 275 избирательных участках разница в показателях активности избирателей-мужчин и женщин из единого списка - выше 20 процентных пунктов. У нас 23 избирательных участка, где явка избирателей-мужчин превышает количество мужчин в списке избирателей», - сказала Нино Долидзе.





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