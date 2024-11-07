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Апелляционный суд не удовлетворил требование о признании недействительными результатов 1293 избирательных участков
07.11.2024 16:41
По информации Ассоциации молодых юристов Грузии, Апелляционный суд Тбилиси не удовлетворил требование АМЮГ о признании недействительными результатов 1293 избирательных участков.
Как говорится в заявлении АМЮГ, суд не защитил конституционное право избирателя, подразумевающее тайну голосования.
«В результате почти 24-часового обсуждения Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил требование АМЮГ, признать недействительными все 1293 технологических участка Восточной Грузии из-за факта массового нарушения тайны голосования.
Несмотря на представленные нами доказательства, суд не защитил конституционное право избирателей.
Напомним, что Кутаисский апелляционный суд принял такое же решение в отношении технологических участков Западной Грузии», - говорится в информации, распространенной АМЮГ.
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