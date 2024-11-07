

Кобахидзе принимает участие в саммите Европейского политического сообщества

07.11.2024 16:47





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в столице Венгрии Будапеште.



Лидеров до 40 государств, участвующих в саммите, принимает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



По информации администрации правительства, премьер-министр Грузии подчеркнул важность саммита и отметил, что в рамках мероприятия как во время своего выступления, так и с европейскими лидерами, он будет говорить о процессах, протекающих в Грузии и отношениях Грузия-ЕС.



«Особенно интересно, что это мероприятие проводится вскоре после президентских выборов в США, в Будапеште, принимает Венгрия. У меня будет выступление на тематической панели, а также на заключительном пленарном заседании, где, естественно, прозвучат послания о том, что связано с нашей страной и событиями вокруг нашей страны. Также у нас будет возможность поговорить с европейскими лидерами обо всех вопросах представляющих интерес в плане отношений между Грузии-ЕС. В том числе, речь пойдет о внешнеполитическом приоритете Грузии, которым является интеграция в Евросоюз. Мы обсудим текущие процессы в Грузии и отношения Грузия-ЕС», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Основная тема, которую предстоит обсудить на пятом саммите Европейского политического сообщества, - вызовы европейской безопасности. В рамках саммита планируются тематические дискуссии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступит на панельной дискуссии, основной темой которой является экономическая безопасность и связанность, а также на заключительной пленарной сессии саммита.



Глава правительства Грузии участвует в саммите вместе с делегацией, в которую входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.





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