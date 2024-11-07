

Марта Кос: Если Грузия решит вернуться на европейский путь, я буду первой, кто продолжит этот процесс

07.11.2024 17:07





Процесс с предоставлением Грузии статуса кандидата начался хорошо, но затем Грузия отошла от этого пути. Все еще есть надежда, что при поддержке демократических сил, а возможно также действиями правительства, они вернутся на европейский путь, - заявила выдвинутая кандидатом на пост еврокомиссара по политике соседства и расширению Марта Кос в Европарламенте, где проходило ее слушание.



По ее словам, первой предпосылкой для продолжения переговорного процесса с Грузией является избавление от законов, противоречащих европейским ценностям.



«Если они решат вернуться на европейский путь, я буду первой, кто продолжит этот процесс, но должны быть выполнены определенные условия. Мы остановили процесс переговоров, включение Грузии на европейский путь из-за законов, которые не соответствуют ценностям Евросоюза. Поэтому первая предпосылка - избавиться от законов, противоречащих европейским ценностям», - отметила Марта Кос.



Кроме того, она говорила о важности поддержки гражданского общества в Грузии.



«Что касается того, как мы должны поддерживать гражданское общество. На мой взгляд, гражданское общество является своего рода сторожем правительства, наблюдателем не только в странах-кандидатах, но и в государствах-членах», - сказала Марта Кос.





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