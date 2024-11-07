

Кобахидзе встретился с генеральным секретарем Совета Европы

07.11.2024 19:38





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аланом Берсе. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.



В ней отмечается, что разговор на встрече, прошедшей в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, коснулся плодотворного сотрудничества между Грузией и Советом Европы, которое вносит значительный вклад в процесс осуществления реформ на пути европейской интеграции страны.



«Стороны также обсудили вызовы, стоящие перед безопасностью Европы, и ситуацию на оккупированных территориях Грузии. Внимание было уделено роли Совета Европы в процессе мирного разрешения конфликта и в процессе восстановления доверия, в том числе посредством гуманитарных проектов и механизмов диалога. Также было отмечено особое значение консолидированного доклада генерального секретаря Совета Европы и ежегодных решений Комитета министров.



Премьер-министр выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с Советом Европы и подчеркнул важную роль организации в процессе укрепления демократии, прав человека и верховенства закона на европейском континенте», - говорится в информации.





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