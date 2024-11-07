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Саакашвили: «Сила в единстве!»
07.11.2024 19:40
Я также был солидарен с Мамукой Хазарадзе, когда его обещали посадить в тюрьму по таким же высосанным из пальца обвинениям, что и нахожусь сейчас в заключении я, - об этом пишет третий президент Михаил Саакашвили, оценивая заявление лидера коалиции «Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе.
Как пишет Саакашвили, он согласен с мнением председателя «Единства – Национального движения» Тины Бокучава, что сила должна быть в единстве.
«Я хорошо помню, как Мамука Хазарадзе стоял на акции с требованием моего освобождения в 2021-м. Я тоже был солидарен по отношению к нему, когда его собирались посадить в тюрьму по таким же высосанным из пальца обвинениям, что и нахожусь сейчас в заключении я.
Я согласен с Тикой [Тиной Бокучава], что сила в единстве!», — говорится в заявлении Саакашвили, опубликованном на его странице в Facebook.
Мамука Хазарадзе заявил вчера после опроса: «Здесь два стандарта: когда заключенный Михаил Саакашвили выходит и имеет полтора часа, чтобы говорить на все темы, в другой комнате оказывается, что я и другие не имеют возможности говорить на темы, волнующие страну (касательно выборов, других тем я не касался)».
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