

Зурабишвили возобновила коммуникацию с европейскими лидерами - Администрация

07.11.2024 20:08





Президент Грузии Саломе Зурабишвили перед запланированным в Будапеште саммитом Европейского политического сообщества возобновила коммуникацию с европейскими лидерами.



По информации администрации президента, сегодня Саломе Зурабишвили провела коммуникацию с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.



Президент также побеседовала с министром по европейским делам Франции Бенджамином Хаддадом.





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