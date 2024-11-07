|
|
|
Зурабишвили возобновила коммуникацию с европейскими лидерами - Администрация
07.11.2024 20:08
Президент Грузии Саломе Зурабишвили перед запланированным в Будапеште саммитом Европейского политического сообщества возобновила коммуникацию с европейскими лидерами.
По информации администрации президента, сегодня Саломе Зурабишвили провела коммуникацию с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
Президент также побеседовала с министром по европейским делам Франции Бенджамином Хаддадом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна