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Зурабишвили возобновила коммуникацию с европейскими лидерами - Администрация


07.11.2024   20:08


Президент Грузии Саломе Зурабишвили перед запланированным в Будапеште саммитом Европейского политического сообщества возобновила коммуникацию с европейскими лидерами.

По информации администрации президента, сегодня Саломе Зурабишвили провела коммуникацию с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Президент также побеседовала с министром по европейским делам Франции Бенджамином Хаддадом.


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