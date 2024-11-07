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Макрон: Надеюсь, Грузия подтвердит свой европейский выбор
07.11.2024 20:10
Я надеюсь, что Грузия подтвердит европейский выбор и свою демократическую модель, - заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления на открытии саммита Европейского политического сообщества.
«Темой обсуждения также является модель европейской демократии: Грузия, Молдова. У нас были кибератаки, подкуп избирателей, манипуляции. Это отметили все наблюдатели. Я хочу поздравить Майю Санду с победой и надеюсь, что Грузия подтвердит европейский выбор и свою демократическую модель», - отметил Макрон.
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