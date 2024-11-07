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Представитель Бундестага: те, кто хочет присоединиться к ЕС должны обеспечить справедливые выборы


07.11.2024   20:14


Председатель комитета по международным отношениям немецкого Бундестага Михаэль Рот комментирует продолжающиеся в Грузии процессы вокруг прошедших парламентских выборов. В социальной сети X немецкий политик написал:

«Высшие депутаты со всей Европы непоколебимо стоят на стороне грузинского народа, борющегося за свободу и демократию. Мы не отворачиваемся и ждем результатов.

Те, кто хочет присоединиться к Европейскому Союзу, должны обеспечить свободные и справедливые выборы. К сожалению, в Грузии этого не произошло», — написал Рот.

Напомним, что многие страны ЕС потребовали международного расследования фактов фальсификации выборов в Грузии.


Источник: SOVA
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