

Представитель Бундестага: те, кто хочет присоединиться к ЕС должны обеспечить справедливые выборы

07.11.2024 20:14





Председатель комитета по международным отношениям немецкого Бундестага Михаэль Рот комментирует продолжающиеся в Грузии процессы вокруг прошедших парламентских выборов. В социальной сети X немецкий политик написал:



«Высшие депутаты со всей Европы непоколебимо стоят на стороне грузинского народа, борющегося за свободу и демократию. Мы не отворачиваемся и ждем результатов.



Те, кто хочет присоединиться к Европейскому Союзу, должны обеспечить свободные и справедливые выборы. К сожалению, в Грузии этого не произошло», — написал Рот.



Напомним, что многие страны ЕС потребовали международного расследования фактов фальсификации выборов в Грузии.



Источник: SOVA

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