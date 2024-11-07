|
|
|
Кобахидзе: Расширение связности и интеграция в Евросоюз остаются приоритетами Грузии
07.11.2024 21:00
Для меня отрадно участвовать в саммите Европейского политического сообщества - это поистине уникальная возможность встретиться с лидерами стран-партнеров и обсудить основные вопросы повестки дня, - об этом пишет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети X.
Как отмечает премьер-министр, расширение связности и интеграция в ЕС остаются приоритетами Грузии.
«Для меня отрадно участвовать в саммите Европейского политического сообщества в столице Венгрии Будапеште. Это поистине уникальная возможность встретиться с лидерами стран-партнеров и обсудить основные вопросы повестки дня. Я с нетерпением жду возможности принять участие в дискуссиях по экономической безопасности и представить стратегии Грузии в этом году. Расширение связности и интеграция в Евросоюз по-прежнему остаются приоритетами Грузии», - отметил премьер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна