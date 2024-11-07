

Кобахидзе: Расширение связности и интеграция в Евросоюз остаются приоритетами Грузии

07.11.2024 21:00





Для меня отрадно участвовать в саммите Европейского политического сообщества - это поистине уникальная возможность встретиться с лидерами стран-партнеров и обсудить основные вопросы повестки дня, - об этом пишет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной сети X.



Как отмечает премьер-министр, расширение связности и интеграция в ЕС остаются приоритетами Грузии.



«Для меня отрадно участвовать в саммите Европейского политического сообщества в столице Венгрии Будапеште. Это поистине уникальная возможность встретиться с лидерами стран-партнеров и обсудить основные вопросы повестки дня. Я с нетерпением жду возможности принять участие в дискуссиях по экономической безопасности и представить стратегии Грузии в этом году. Расширение связности и интеграция в Евросоюз по-прежнему остаются приоритетами Грузии», - отметил премьер.





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