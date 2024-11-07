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Кобахидзе встретился с премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо
07.11.2024 21:01
ремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках саммита Европейского политического сообщества встретился с премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо. Информацию об этом распространяет администрация правительства.
По их данным, премьер-министр Словакии поздравил Ираклия Кобахидзе с победой правящей команды на парламентских выборах.
«На встрече внимание было уделено положительной динамике развития двусторонних отношений в различных сферах и выражена готовность к дальнейшему углублению партнерства.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе поблагодарил своего словацкого коллегу за твердую поддержку процесса европейской и евроатлантической интеграции Грузии.
Глава правительства отметил, что евроинтеграция является одним из главных приоритетов внешней политики страны, и поддержка партнеров в этом процессе имеет особое значение.
Стороны также говорили о секторальном сотрудничестве, торгово-экономическом потенциале и содействии туризму.
Премьер-министр пригласил своего словацкого коллегу в Грузию с официальным визитом», - говорится в информации.
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