

Шуры-муры грузинского правительства с Ираном очень опасны, а стратегическое партнерство с Китаем создаст серьезные проблемы - Хидашели

08.11.2024 10:11





Грузинские власти воспользовались тем, что страной-президентом Евросоюза в настоящее время является Венгрия – воспользовались этим, прибыли в Будапешт, приняли участие в саммите, тем самым еще больше опозорив страну, так как мы не видели ни одного рукопожатия хотя бы с одним лидером демократического мира, - так руководитель организации "Гражданская идея“ Тинатин Хидашели оценила рабочий визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Будапешт в рамках 5-го саммита политических объединений Европы.



Как отметила в студии "Палитраньюс“ Тинатин Хидашели, саммит 7 ноября должен был стать саммитом, на котором должен был быть рассмотрен календарь начала переговоров с Грузией, реально же "мы получил саммит «не рукопожатий» с премьером Грузии“.



" Грузинские власти воспользовались тем, что страной-президентом Евросоюза в настоящее время является Венгрия, между прочим, президентство устанавливается в алфавитной последовательности, это для того, чтобы все понимали, и не верили в то, что Венгрия стала президентом за какие-то там заслуги. Так идет по алфавиту, поэтому эта страна стала президентом Евросоюза. Они воспользовались этим, прибыли в Будапешт, приняли участие в саммите, тем самым еще больше опозорив страну, так как мы не видели ни одного рукопожатия хотя бы с одним лидером демократического мира. После выборов на таких мероприятиях обычно поздравляют прибывших туда президентов, встречают их аплодисментами. Саммит 7 ноября должен был стать саммитом, на котором должен был быть рассмотрен календарь начала переговоров с Грузией, реально же "мы получил саммит «не рукопожатий» с премьером Грузии“,- заявила Хидашели.



В контексте внешних отношений, Хидашели прокомментировала грузино-американские взаимоотношения на фоне президентских выборов в США и победы на них Дональда Трампа и заявила, что ей не понятно – чему радуется "Грузинская мечта“.



В том же контексте руководитель организации "Гражданская идея“ отметила, что стратегическое партнерство Грузии с Китаем будет той красной линией, которым грузинские власти создадут себе серьезные проблемы.



Кроме того, она также перечислила и другие красные линии, в связи с которыми у "Грузинской мечты“ возникнут проблемы с администрацией Дональда Трампа.



"Второе, кто наблюдал за предвыборной кампанией Трампа, знает, что таким резким как по отношению к Ираном, он не был ни с одной страной. В его повестке дня не было ни одного такого вопроса, как проведение красных линий с теми странами, которые намерены осуществлять партнерство с Ираном. И эти шуры-муры грузинских властей с иранскими властями – очень опасны на этом пути. Грузия в этом небольшом перечне является одной из первых стран, кто получит предупреждение“, - заявила Тинатин Хидашели.





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