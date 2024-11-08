

Председатель ЦИК обсудил текущие вопросы выборов с представителями наблюдательной миссии NDI

08.11.2024 11:29





Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландарашвили и его заместитель Георгий Шарабидзе на встрече с представителями миссии наблюдателей от Национального демократического института (NDI) обсудили выборы, которые прошли 26 октября.



На встрече Георгий Каландарашвили подробно рассказал обо всех важных вопросах, связанных с днем голосования и последующим периодом. Он также обратил внимание на избирательные споры и судебные разбирательства, обвинения в адрес институции и кампании по дезинформации, а также на выводы и итоги третьего, заключительного этапа аудита, опубликованные американской компанией PRO V&V. Стороны также обсудили предварительный отчет международной миссии наблюдателей за выборами, в котором положительно оценивается работа администрации и технологическое вмешательство в процесс голосования.



Национальный демократический институт (NDI) наблюдал за парламентскими выборами 26 октября по всей Грузии. В свою очередь, представители организации поблагодарили избирательную администрацию за проактивное сотрудничество. Встреча состоялась в Центральной избирательной комиссии, в которой приняли участие представители миссии наблюдателей NDI — Наташа Ротшильд, Риши Датта и Роберт Бистрицки.







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