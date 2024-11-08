

Дональд Трамп назначил Сьюзи Уайлс главой администрации Белого дома

08.11.2024 11:41





Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Сьюзи Уайлс, одна из двух менеджеров его предвыборной кампании, станет главой администрации Белого дома. Таким образом Трамп доверил ключевую позицию политическому стратегу, которая помогла ему победить на выборах.



67-летняя Сьюзи Уайлс станет первой женщиной, занявшей пост главы администрации Белого дома.



«Сьюзи Уайлс только что помогла мне одержать одну из самых значительных политических побед в истории США; она была неотъемлемой частью как моей успешной кампании как 2016 года, так и 2020 года. Сьюзи будет продолжать неустанно работать, чтобы снова сделать Америку великой. Для меня большая честь, что Сьюзи станет первой женщиной-руководителем аппарата Белого дома в истории Соединенных Штатов. У меня нет сомнений, что она будет гордостью для нашей страны», — сказал Трамп.



Как пишет Reuters, до этого Сьюзи Уайлс работала в президентском штабе Рональда Рейгана в 1980 году.







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