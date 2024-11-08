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Лидеры грузинской оппозиции встречаются с послом Евросоюза
08.11.2024 13:38
У лидеров оппозиционных коалиций проходит встреча с послом Евросоюза в Грузии Павелом Герчинским.
На встрече присутствуют лидеры „Коалиции за перемены“, „Сильной Грузии“ и „Единства – Национального движения“.
Лидеры грузинской оппозиции отказались от комментариев до начала встречи, однако, предположительно, темой встречи будут результаты парламентских выборов, прошедших в Грузии 26 октября сего года.
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