

Лидеры грузинской оппозиции встречаются с послом Евросоюза

08.11.2024 13:38





У лидеров оппозиционных коалиций проходит встреча с послом Евросоюза в Грузии Павелом Герчинским.



На встрече присутствуют лидеры „Коалиции за перемены“, „Сильной Грузии“ и „Единства – Национального движения“.



Лидеры грузинской оппозиции отказались от комментариев до начала встречи, однако, предположительно, темой встречи будут результаты парламентских выборов, прошедших в Грузии 26 октября сего года.





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