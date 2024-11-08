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Премьер Грузии сообщил, что поприветствовал президента Украины, но не общался с ним


08.11.2024   13:44


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Будапеште, сообщил, что виделся с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако не общался:

«Мы с Зеленским, Ермаком и я поприветствовали друг друга. Мы поприветствовали друг друга как обычно. Мы не разговаривали, но приветствовали друг друга», — сказал Кобахидзе, отвечая на вопрос журналистов.

Между тем, президент Украины прокомментировал грузинскому телеканалу Mtavari прошедшие в Грузии парламентские выборы:

«Это очень большая проблема. Я считаю, что грузинский народ должен сам выбирать правительство, Россия не должна иметь на него влияние», — сказал Владимир Зеленский.

Тем временем грузинский премьер ответил и на вопрос журналистов: почему партнеры не поздравили их с победой на парламентских выборах? Кобахидзе пояснил, что поздравлять их после парламентских выборов «не принятая практика».

«Поздравления поступают после парламентских выборов, когда президент побеждает на выборах, и после формирования правительства, если проводятся парламентские выборы. Это общепринятая практика», — заявил Кобахидзе.

Напомним, что премьер-министр Грузии находится в Венгрии, где он принимает участие в саммите Европейского политического сообщества.


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