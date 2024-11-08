

«Гирчи» предложила оппозиции собственный план протестов с требованием новых выборов

08.11.2024 13:46





Оппозиционная партия «Гирчи» 9 ноября проведет в Тбилиси протестную акцию с требованием проведения новых парламентских выборов.



В парламенте 10-го созыва «Гирчи» была представлена четырьмя депутатами. Партия, популярная преимущественно среди молодежи, перед выборами не стала объединяться с другими, более крупными политическими субъектами. «Гирчи» не преодолела барьер, получив 3,2% (58 тыс. голосов).



Теперь «Гирчи» предлагает оппозиционному спектру собственный план действий. Его сформулировали в пяти пунктах.



Единственное требование – на основании тотального нарушения тайны назначить новые выборы. На его выполнение ЦИК Грузии предлагается отвести неделю.



Начать организацию «действительно большого митинга» в поддержку этого требования.



Вести переговоры с западными партнерами. «Если позиция народа, высказанная на митинге, будет однозначной, они не признают результаты этих выборов», — считают в партии.



Публично огласить способ подсчета пришедших на митинг и назвать число участников уже во время акции.

«Если оба условия — митинг беспрецедентного масштаба и поддержка партнеров будут выполнены одновременно, народ получит еще одну возможность сменить власть либо через новые выборы, либо через революцию», — считают в партии.

Акцию назначили на 19:00 у парламента Грузии.



«Нам нужна ваша поддержка, чтобы убедить другие оппозиционные партии и их членов следовать этому плану, а не уничтожать легитимную протестную войну тостами и маршами», — пишут организаторы в фейсбуке.



Они обещают приступить к реализации указанного плана, если на Руставели соберется не менее 5 тысяч человек и проспект удастся перекрыть.



«Гирчи» призываем присоединяться всех остальных политиков, которые требуют новых выборов.



«Приходите на Руставели! Давайте вместе сделаем шаг к новым выборам!», — заявляют в партии.





Источник: Новости - Грузия

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