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ЦИК: Заявления по гендерной статистике избирателей является неверным, манипуляционным и дезинформационным
08.11.2024 13:49
По заявлению пресс-спикера Центральной избирательной комиссии Грузии Натии Иоселиани, заявления неправительственной организации "Справедливые выборы" по гендерной статистике избирателей, принявших участие в прошедшем голосовании, является неверным, манипуляционным и дезинформационным.
Как заявила сегодня на брифинге Натия Иоселиани, она призывает "Справедливые выборы" воздерживаться от попыток сеять неверное восприятие, а, вместо этого, в полном объеме обнародовать результаты параллельного подсчета голосов, после чего окончательно завершатся спекуляции по активности, гендерной или прочей статистике и результатам прошедшего голосования в целом.
"Исходя из повышенного интереса общественности, хочу еще раз огласить неверные, манипуляционные и дезинформационные заявления неправительственной организации "Справедливые выборы" по гендерной статистике участников прошедшего голосования. ЦИК Грузии еще вчера, опираясь на правовые нормы и реальные факты, ответила на это заявление, абсолютно исключающее то, что разница между уровнями активности мужчин и женщин выходит за рамки нормального распределения. Несмотря на это руководитель организации Нино Долидзе распространила еще одно манипуляционное и неверное заявление о том, что заявление ЦИК Грузии, якобы, подтверждает её предположение.
Подчеркиваем, что на состоявшемся брифинге ЦИК Грузии подтвердила не то обстоятельство, что в день голосования количество мужчин действительно превышало число женщин, а объяснила, чем была вызвана указанная т. н. погрешность между предварительными данными гендерной статистики и активностью избирателей в день выборов",- заявила Иоселиани.
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