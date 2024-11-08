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Зеленский назвал прискорбным отстутствие отношений с правительством Грузии
08.11.2024 13:51
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, он не общался с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в рамках пятого саммита Европейского политического союза в Будапеште. Об этом Зеленский рассказал в интервью грузинскому телеканалу «Мтавари архи».
«Говорить об отношениях между Грузией и Украиной можно более 5 минут. Я верю, что у нас будут очень крепкие отношения. У нас это было и будет в будущем. Сегодня у нас нет коммуникации с властями Грузии. Я считаю, что это очень плохо», — сказал Зеленский.
Говоря о выборах, Зеленский заявил, что грузинский народ должен сам избирать свое правительство и Россия должна быть лишена возможности влиять на выборы.
«Грузины очень хорошие люди, я вас очень люблю. Я знаю, что у вас большая пауза на пути в Евросоюз, хотя я уверен, что вы туда попадете и победите», — сказал Зеленский, по информации «Мтавари архи».
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что он, Зеленский и Ермак приветствовали друг друга, но беседы с ними у него не было.
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