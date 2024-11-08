

Мишель о выборах в Грузии: «Существуют серьезные подозрения в мошенничестве»

08.11.2024 14:01





Европейский совет на неформальном саммите в Будапеште обсудит ситуацию в Грузии и сигнал европейских лидеров «будет четким», заявил журналистам Шарль Мишель. Накануне президент Европейского совета провел переговоры с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.



«Я знаю об искреннем стремлении грузинского народа к членству в ЕС. Мы, со стороны ЕС, приняли очень важное решение, когда решили предоставить Грузии статус кандидата. С другой стороны, выборы прошли, и существуют подозрения, серьезные подозрения в мошенничестве, что требует серьезного расследования. Нам нужна ясность относительно этого процесса, чтобы убедиться, что все было сделано справедливо и прозрачно. Сомнения по этому поводу существуют не только в Европе, но и в других странах мира», – сказал он.



Вышеуказанные темы, по словам Мишеля, он обсудил и с Ираклием Кобахидзе.



Ранее в Брюсселе заявили, что для продолжения евроинтеграции Грузия должна отменить закон «О прозрачности иностранного влияния», законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также воздержаться от других действий, отдаляющих страну от ЕС.



30 октября верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ходе парламентских выборов в Грузии «были допущены серьезные нарушения, что требует расследования и прозрачного, независимого подхода к данной проблеме».





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