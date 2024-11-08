

Кобахидзе назвал «грубой несправедливостью» подход ЕС по Грузии и Молдове

08.11.2024 14:04





Премьер Ираклий Кобахидзе назвал «грубой несправедливостью» отличный подход Евросоюза в отношении Грузии и Молдовы.



«Молдова – страна, где только 45% непосредственно молдавского населения поддерживают интеграцию в Евросоюз. Молдова является членом СНГ, Молдова не ввела санкций, таких же, как мы, и в это время вы можете увидеть, что существует другое отношение к Молдове и другое отношение к Грузии. Это явная несправедливость. Где можно увидеть большую несправедливость, чем эта? Налицо явная, однозначная, грубая несправедливость», — заявил Кобахидзе журналистам по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Будапеште..



Премьер Грузии также усомнился в честности президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС, которые недавно проводились в Молдове. У Кобахидзе вопросы, в том числе, к тайне голосования. Именно на этом основании грузинские НПО требовали отмены результатов парламентских выборов в Грузии со всех электронных участков.



«Вы выдели, например, как проводились молдавские выборы? Урна была прозрачной и в эту урну бюллетень бросали без конверта. Ни то что в отдельных случаях была нарушена, в Молдове вообще не существовало тайны голосования», — сказал Кобахидзе.



Между тем, на выборах в Грузии «ничего массово нарушено не было», были лишь «недостатки», говорит он. Премьер уверен, что «грузинские выборы были более качественными», даже чем американские.



«Если вы сравните выборы Грузии и Молдовы, Грузии и США, это небо и земля с точки зрения качества. Грузинские выборы были более качественными, чем молдавские и чем американские», — заявил Кобахидзе.



В Молдове проевропейские силы с трудом выиграли вначале референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции, а затем президентские выборы. В Грузии же напротив — проевропейской оппозиции не удалось одержать победу на парламентских выборах. Оппоненты «Грузинской мечты» не признают результатов и проводят акции протеста.



И в Тбилиси, и в Кишиневе говорят о деструктивном влиянии России.



Сегодня на саммите ЕПС президент Франции Эмманюэль Макрон упомянул выборы в Грузии и Молдове в контексте угроз европейской демократической моделе. Макрон поздравил с переизбранием молдавского президента Майю Санду, а правительство Кобахидзе призвал «подтвердить свой европейский выбор».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





